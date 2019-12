Sechs Tote bei Brand in Apartmentgebäude in Las Vegas

Das Schicksal der Familie Kornitzer hat am Montagabend viele berührt. Das ZDF zeigte im ersten Teil des Films „Landgericht“ die ganz persönliche Tragödie einer jüdischen Familie, die für so viele Tragödien während und nach dem zweiten Weltkrieg steht. Die Geschichte der Familie Kornitzer ist wahr. Im echten Leben hieß sie Michaelis. Wie im Film hat sie in Lindau wieder zusammengefunden. Der Wasserburger Helmut Birk hat die zweifache Mutter Luise Michaelis (im Film Claire Kornitzer) gekannt – und erinnert sich noch sehr gut an sie.