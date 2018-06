Sechs Polizisten in Mexiko erschossen

Von Schwäbische Zeitung und Julia Marre

In unserer Serie stellen wir in loser Folge „Skulpturen in Ravensburg“ vor. In Teil 14 lesen Sie heute über das Mahnmal „Grauer Bus“.

Ravensburg - Schon seit zehn Jahren steht er abfahrbereit an der Weingartshofer Straße in Weißenau. Doch transportieren kann dieser Omnibus, Baujahr 1938, nur noch eines: die Erinnerung. Denn der „Graue Bus“, den die Künstler Andreas Knitz und Horst Hoheisel in Beton gegossen und in der Mitte aufgeschnitten haben, ist ein künstlerisch sehr wertvolles Mahnmal: Es erinnert an die 691 Patienten der ...