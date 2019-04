„Sea Life“: Joey Kelly tauft einen Roten Drachenkopf

Im Großaquarium „Sea Life“ in Timmendorfer Strand können Besucher auf Tuchfühlung mit Garnelen, Einsiedlerkrebsen und Seeigeln gehen. Der Musiker und Ausdauersportler Joey Kelly hat am Dienstag einen neuen Bereich in dem Erlebniszentrum eröffnet.

Im Mittelpunkt des rund 50 Quadratmeter großen Areals „Forschen, Entdecken, Erleben“ steht ein Berührungsbecken, in dem Besucher tropische und Kaltwasserfische nebeneinander betrachten und vergleichen können.

„Ich liebe Tiere und die Natur und finde es toll, dass man hier im „Sea Life“ die Unterwasserwelt so aus der Nähe beobachten kann“, sagte Kelly. Er taufte einen beeindruckenden Roten Drachenkopf auf den Namen „Kelly“ und setzte mit Schülern des Ostseegymnasiums Timmendorfer Strand verschiedene Meeresbewohner in das Berührungsbecken. Dort können Besucher erleben, wie sich Garnelen, Seeigel und Seegurken anfühlen.

Als weitere Attraktion bietet der neue Erlebnisbereich zwei Schwarzlichtaquarien, in denen Clownfische, Pinzettfische und der Große Drachenkopf namens „Kelly“ unter fluoreszierendem Licht zu beobachten sind.