SCU bestätigt Vereinsführung

Kurz vor Saisonende fand am Freitag, 7. Juni, die diesjährige Jahreshauptversammlung des SC Unterzeil-Reichenhofen 1970 e.V. im Vereinsheim am Flugplatz in Unterzeil statt. 60 Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes.

Erster Vorstand Helmut Kornjak eröffnete um kurz nach 19 Uhr die Sitzung, begrüßte alle anwesenden Mitglieder und gab einen kleinen Rückblick zum vergangenen Jahr. Im Anschluss berichtete Geschäftsführer Enrico Schwarz über die durchgeführten Aktionen und Änderungen.

Unter der Leitung von Helmut Kornjak folgten dann die einzelnen Berichte der verschiedenen Abteilungen (Schiedsrichter, Herren, Damen, Jugend, Volleyball). Harald Feirle trug seinen Bericht über die Hauptkasse des SC Unterzeil-Reichenhofen sowie stellvertretend für Alois Krattenmacher über die Kasse der Sportfördergesellschaft vor. Beide Kassenprüfer, Charly Butscher und Peter Kastelsky, fanden einwandfrei geführte Kassen vor und beantragten daher die Entlastung der Kassiere.

Anschließend fanden die Wahlen statt, welche von Wolfgang Diesch durchgeführt wurden. Zur Wahl standen: Erster Vorstand, Kassier der Hauptkasse, Schriftführerin, Kassenprüfer sowie die Jugendleiter. Fast alle derzeitigen Amtsinhaber stellten sich der Wiederwahl und wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt.

Lediglich Teresa Frischknecht tritt von ihrem Amt als Teil unseres dreiköpfigen Jugendleiter-Gespanns zurück. Zukünftig werden Conny Rauch und Thomas Weder durch Hanna Kempe unterstützt. Helmut Kornjak (Erster Vorstand), Harald Feirle (Kassier der Hauptkasse), Selina Stiefenhofer (Schriftführerin), Peter Kastelsky (Kassenprüfer) nahmen die Wahl an und unterstützen den SC Unterzeil-Reichenhofen für weitere zwei Jahre.

Helmut Kornjak dankte zum Schluss allen anwesenden Mitgliedern für die geleistete Arbeit. Ein besonderer Dank gilt allen fleißigen Helfern und Sponsoren, welche uns beim Wasserschaden des Vereinsheims und dem Umbau der letzten Kabine vergangenen Winter unterstützt haben.

Nun wünschen wir unseren Fußballern eine erholsame Sommerpause und den Damen viel Erfolg und Glück für das Relegationsspiel zum Klassenerhalt in der Landesliga am Sonntag 23. Juni, um 15 Uhr in Unterzeil – holt euch den Sieg Mädels!

Der SC Unterzeil-Reichenhofen 1970 e.V. feiert 2020 sein 50-jähriges Jubiläum und steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten im nächsten Jahr. Nähere Details folgen zu gegebener Zeit.