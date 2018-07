Schwieriges Album von Okkervil River

Berlin (dpa) - Will Sheff gilt als Intellektueller des US-Indiepop, manche halten den uneingeschränkten Boss der vor 13 Jahren in Austin/Texas gegründeten Band Okkervil River gar für ein Genie.

Dass der Mann belesene Texte und erlesene Harmonien zu verbinden weiß, zeigt er aufs Neue mit dem jetzt erschienenen Werk „I Am Very Far“. Doch irgendetwas fehlt.

Im Vergleich zu den Vorgängern „The Stage Names“ (2007) und „The Stand Ins“ (2008) - zwei hochtheatralische Folkrock-Platten, die thematisch zusammengehörten und daher auch ein Doppelalbum hätten bilden können - treffen viele Songs diesmal nicht mitten ins Herz. Neben Schmachtfetzen wie „Lay Of The Last Survivor“ oder der orchestralen Klavierballade „The Rise“ wirkt mancher Track arg sperrig oder fragmentarisch.

Die Wucht der von einem Dutzend Musiker eingespielten Arrangements kann nicht verbergen, dass Sheff weniger prachtvolle Melodien eingefallen sind als gewohnt. Vielleicht lag es an der ausgiebigen Studio-Frickelei, dass „I Am Very Far“ gelegentlich überproduziert und überkompliziert wirkt.

Sheff organisierte für die Aufnahmen ein riesiges Instrumentalaufgebot ­ teilweise mit je zwei Schlagzeugern, Pianisten und Bassisten sowie sieben (!) Gitarristen, außerdem Streicher, Pauken, Tuba und Fagott. Das funktioniert auf dem bombastischen „We Need A Myth“, andere Songs (etwa „Show Yourself“) halten den großen Ambitionen indes nicht stand.

Sheffs charakteristische Stimme musste man schon immer mögen, um Okkervil River zu mögen - auch diesmal klingt sie klagend bis zu Hysterie und oft irgendwie windschief. Wenn er sich locker macht wie im gospelig groovenden „Your Past Life As A Blast“, erinnert der Sänger an David Byrne (Talking Heads). Aber es gibt auch Songs, in denen man sich etwas mehr vokale Wärme und Souveränität gewünscht hätte.

„I Am Very Far“ besteht aus vielen reizvollen Einzelteilen, hinterlässt aber keinen überragenden Gesamteindruck. So ist Will Sheff mit Okkervil River nach einer ununterbrochenen Serie von vier Meisterwerken seit „Down The River Of Golden Dreams“ (2003) diesmal „nur“ eine gute Platte geglückt.

Konzerte: 18. Mai Berlin, 21. Mai Hamburg

