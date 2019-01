Schwerverletzte aus Deutschland bei Unfall in Österreich

Wenn die in seine Nähe Sitzenden in der ZF-Arena mal wieder vorschnell über das Spiel des VfB Friedrichshafen urteilen wollen, pflegt Donato Iasi gerne zu sagen: „Im Volleyball erzählt jeder Satz seine eigene Geschichte“. Will sagen: Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und ein 0:2-Satzrückstand muss, auch wenn die beiden Sätze noch so klar verloren wurden, noch überhaupt nichts bedeuten. Zwei herrlich gewonnene Sätze nach 0:2-Rückstand allerdings auch nicht.