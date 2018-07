Schweres Busunglück: Unfallursache noch unklar

Am Tag nach dem schweren Unglück eines polnischen Reisebusses bei Berlin mit 13 Toten herrschen Trauer und Bestürzung in Deutschland und in Polen. Zudem widmen sich beide Länder der Frage nach der Unfallursache. Warum krachte eine Autofahrerin in die Urlauber?

Am Tag nach dem schweren Busunglück bei Berlin beginnt die Aufarbeitung. Am Montagmorgen war immer noch nicht klar, warum eine Autofahrerin mit dem Bus kollidierte und dieser daraufhin gegen eine Brücke raste. Die Polizei ermittelt fieberhaft. Auch die Staatsanwaltschaft in der polnischen Stadt Stargard Szczecinski soll Ermittlungen eingeleitet haben.{element}

Zudem koordiniert eine Arbeitsgruppe der brandenburgischen Landesregierung die weitere Versorgung der insgesamt 38 Verletzten, darunter 19 mit schweren Verletzungen. Am Montagmorgen wurden noch immer die meisten von ihnen in insgesamt 15 Krankenhäusern vorsorgt, sagte ein Polizeisprecher. Nur einzelne konnten bereits entlassen werden. 13 Menschen starben direkt bei oder nach dem Unfall.

Mindestens 30 Angehörige der Opfer aus Polen sollten sich am Morgen mit Bussen aus Zlocieniec in Westpommern auf den Weg nach Potsdam machen, kündigte der stellvertretende Verwaltungschef des Bezirkes, Andrzej Chmielewski, an. Von dort sollen die Menschen zu ihren Verwandten in die Krankenhäuser gebracht werden. Eine Arbeitsgruppe der brandenburgischen Landesregierung bereitete die Besuche vor, eine Einsatzstelle der Polizei im zuständigen Revier Königs Wusterhausen hielt zudem die ganze Nacht über Kontakt nach Polen.

Beim bislang schlimmsten Busunglück seit Jahresbeginn in Deutschland verlor eine Autofahrerin am Schönefelder Kreuz die Kontrolle über ihren Wagen. Sie prallte gegen den vorbeifahrenden Reisebus, dieser raste dann gegen einen Brückenpfeiler.

Warum die 37-Jährige Frau die Kontrolle verlor, war laut Polizei auch am Montagmorgen noch unklar. Ob etwa Müdigkeit, der Regen oder Unaufmerksamkeit eine Rolle spielten, muss noch herausgefunden werden. Die Frau wurde selbst auch verletzt. Sie hatte noch zwei weitere Menschen in ihrem Auto.

In dem aus Polen stammenden Bus waren 49 Insassen. Die Fahrgäste waren Mitarbeiter des Forstamtes in Zlocieniec oder deren Familienmitglieder. Sie befanden sich auf dem Rückweg aus dem gemeinsamen Spanien-Urlaub.

Der sichtlich bestürzte polnische Regierungschef Donald Tusk besuchte bereits am Sonntagabend Verletzte in einer Berliner Klinik. „Vielen Dank für Euren Einsatz und Eure Hilfe“, sagte Tusk dort zur Arbeit der rund 300 deutschen Rettungskräfte am Unfallort. Auch in den polnischen Medien bestimmte die Bestürzung über die Tragödie in Deutschland am Abend und in der Nacht die Nachrichten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach Tusk bei einer Begegnung in der polnischen Botschaft ihr Beileid aus. „Wir in Deutschland trauern mit den polnischen Bürgerinnen und Bürgern.“ Bundespräsident Christian Wulff schrieb seinem polnischen Kollegen Bronislaw Komorowski, die Nachricht vom Busunglück habe ihn „mit Trauer und Bestürzung erfüllt“. Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) bekundete Solidarität: „Polen trauert und wir trauern mit.“