Schwere Unwetter in Teilen Deutschlands

Flugausfälle in Stuttgart und Frankfurt, überflutete Straßen und Keller: Im Südwesten, in Hessen und Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstagabend wieder heftige Unwetter gewütet. Am Stuttgarter Flughafen war über Stunden die Abfertigung eingestellt. Passagiere und Mitarbeiter hatten am Abend in Flugzeugen, Fahrzeugen oder im Gebäude gewartet. Mehrere Flüge waren annulliert worden. In Stuttgart wurden Straßen, Keller und Unterführungen überflutet, teilte die Polizei mit.