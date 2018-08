Schwer verletzten Beifahrer allein in Auto zurückgelassen

Als Sabah Kurdi vor gut vier Jahren mit ihrer Familie als syrischer Flüchtling nach Oberkochen gekommen ist, hat die damals 14-Jährige kein Wort Deutsch gesprochen und war auf dem Niveau einer Grundschülerin. Jetzt hat sie einen Schulabschluss mit Lob hingelegt, hat mit Erfolg zwei Kinder-Kur-Gruppen der Caritas Ost-Württemberg in Tirol geleitet. Sie will ihren Führerschein machen und fängt eine Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte an. Die lebensfrohe, immer optimistisch strahlende Sabah Kurdi ist ein gutes Beispiel für gelingende ...