Schweizer stimmen ab: Fahrradfahren und gesünderes Essen

Die Spaichinger Bauernfamilie Reichmann hat vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg Recht bekommen: Sie darf in der Folge nun eine Maschinenhalle bauen, die im September 2017 bereits vom Spaichinger Baurechtsamt genehmigt, kurze Zeit später aber von Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher wieder zurück gezogen wurde mit sofortiger Wirkung. Das sei weder rechtlich noch sachlich begründet gewesen, so das Verwaltungsgericht jetzt im Eilverfahren.

Hermann Reichmann hatte vor dem Gericht aufschiebende Wirkung der Genehmigungs-Rücknahme ...