Schweizer stimmen über Online-Casinos ab

Die Zulassung von Online-Casinos und eine radikale Reform des Währungssystems stehen heute bei einer Volksabstimmung in der Schweiz auf dem Abstimmungszettel. Die Vollgeldinitiative will der Nationalbank die Geldschöpfung vorbehalten und Spareinlagen sicherer machen, hat aber nach allen Umfragen keine Chance. Bei der Casino-Abstimmung hielten sich Ja- und Nein-Sager die Waage. Anders als in Deutschland sollen nach der Gesetzesvorlage in der Schweiz bald Lizenzen für Online-Geldspiele vergeben werden.