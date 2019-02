Schweizer Skischaukel führt bei den Schneehühnern vorbei

Die wichtigste Neuerung in den Alpen zur Wintersaison 2018/2019: Eine Zehnergondelbahn verbindet jetzt die Schweizer Skigebiete Andermatt und Sedrun.

Die Schweizer lieben Anglizismen und reden deshalb vermutlich von Peanuts, wenn sie die 130 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet etwa 115 Millionen Euro) meinen, die in die neuen Liftanlagen der Skiarena Andermatt-Sedrun geflossen sind. Angesichts der fast zwei Milliarden Schweizer Franken, die der ägyptische Unternehmer Samih Sawaris insgesamt in das Projekt Andermatt-Swiss-Alps investieren will, nehmen sich die 130 Millionen tatsächlich aus wie ein Taschengeld. Und in Anbetracht der enormen Bautätigkeit unten im Dorf, in dem neue Hotels, Appartmenthäuser und Chalets entstanden sind und noch entstehen sollen, erscheint das, was oben auf dem Berg im Nätschen-Gütsch-Oberalppass-Areal passiert ist, nebensächlich. Tatsächlich aber handelt es sich um die wichtigste Neuerung in den Alpen zur Wintersaison 2018/19. Denn durch den Zusammenschluss der Pisten von Andermatt und Sedrun ist das größte Skigebiet der Zentralschweiz entstanden. 22 Liftanlagen erschließen nun 120 Kilometer Pisten.

Letzte Lücke geschlossen

Der Wind fegt über den 2773 Meter hohen Schneehüenerstock (auf dem tatsächlich noch Schneehühnerpaare leben, was die Naturschützer auf den Plan gerufen hat), dicke Wolken versperren die Sicht auf die umliegenden Gipfel, die starken Schneefälle Mitte Januar haben die rot gekennzeichnete Piste runter zum Oberalppass lawinenanfällig gemacht. Es wird also heute nichts mit der Abfahrt hinüber ins Skigebiet von Sedrun und wohl auch nichts mit der angeblich sagenhaften Panoramasicht. Wir können Skilehrer Tinle nur glauben, dass wir gerade am schönsten Aussichtspunkt der Arena stehen und drüben in Sedrun breite und bestens präparierte Pisten auf die Skifahrer warten.

Also müssen wir Fakten sprechen lassen: Die im Dezember in Betrieb genommene Zehnergondelbahn Schneehüenerstock-Express schließt die letzte Lücke in der Ski-arena Andermatt-Sedrun. Jetzt können Skifahrer zwischen den beiden Wintersportorten hin- und herschaukeln, wie es ihnen gefällt und ohne auf den Zugfahrplan schauen zu müssen. Unbemerkt überschreiten sie dabei auch jedesmal die Kantonsgrenze zwischen Uri und Graubünden sowie – beim genauen Hinhören sicher bemerkt – die Sprachgrenze zwischen schwyzerdütsch und rätoromanisch. Im kommenden Sommer wird das Gebiet durch eine große Pendelgondel, die von Sedrun nach Disentis führt, nochmals erweitert. Bereits während der vergangenen zwei Jahre wurden neue Lifte gebaut und veraltete modernisiert. Angesichts der momentanen Schneelage in den Alpen nur eine Bemerkung am Rande wert: Mittlerweile kann auch das gesamte Gebiet zu 100 Prozent beschneit werden. Das bedeutet, das an jedem Lift mindestens eine Piste zur Abfahrt präpariert ist, egal, wie viel, oder besser gesagt, wie wenig Weiß vom Himmel fällt. „Wir haben heute sicher eines der modernsten Skigebiete der Schweiz“, behauptet Stefan Kern, Mitglied der Geschäftsleitung Andermatt-Swiss-Alps.

Modernes Skigebiet

Die Modernisierung war auch bitter nötig, will Andermatt, das im Herzen der Schweizer Berge liegt und dank Autobahn und Gotthardtunnel eigentlich bestens zu erreichen ist, nicht total abgehängt werden. Denn die veralteten Anlagen – unter anderem krochen uralte Holzsessellifte den Berg hinauf – und ein zweites, kleines Skigebiet am Hausberg Gemsstock, dessen Abfahrten für Otto-Normal-Skifahrer viel zu anspruchsvoll sind, machten die Destination für die Masse unattraktiv. Ein erstklassiges, stark frequentiertes Skigebiet aber ist unter anderem die Voraussetzung für den Erfolg von Investor Sawiris Megaprojekt. „Wir wollen qualitativ auf eine Stufe kommen mit St. Moritz und Zermatt“, benennt der ägyptische Milliardär mit Zweitwohnsitz in Zürich seine ambitionierten Ziele. Die Schweizer Medien melden unisono Zweifel an. Zumal Andermatt weder die Historie noch den Glamour von St. Moritz besitzt und auch nicht ein Matterhorn wie Zermatt zu bieten hat. Die „Neue Zürcher Zeitung“ schreibt über das derzeit spannendste Touristikvorhaben der Schweiz: „Andermatt-Swiss-Alps wird schwer um den Erfolg kämpfen müssen.“

Die meisten Andermatter sind jedoch bereit, an der Seite des ägyptischen Investors zu streiten. Weil es keine Alternative gibt. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war Andermatt, das zentral am Handelsweg von Norden nach Süden lag, eine beliebte Feriendestination, in der sogar die britische Queen Victoria Urlaub machte und über die Goethe schrieb: „Mir ist’s unter allen Gegenden, die ich kenne, die liebste und interessanteste.“ Doch mit der Eröffnung des Gotthardtunnels blieben der Verkehr und die illustren Gäste aus. Stattdessen zog das Militär in Andermatt ein und baute das Bergdorf zu einer Alpenfestung aus, in den Kasernen wohnten zeitweise Hunderte von Soldaten. „Wir haben alle gut gelebt von der Armee. Viele hatten bei der Armee ihren Job“, erzählt Ortsführer Bänz Simmen. „Das Geschäft mit den Touristen haben die Andermatter in dieser Zeit verlernt, denn die Soldaten waren anspruchslos. Man musste nicht freundlich sein und auch nicht gut kochen können.“ Das böse Erwachen im Ursnertal kam mit dem Ende des Kalten Krieges, als die Schweizer Armee die Alpenfestung aufgab. Die Soldaten gingen, die Touristen kamen nicht wieder. Daran änderte auch Sean Connery nichts, der als James Bond „Goldfinger“-Szenen in Andermatt drehte und laut Simmen so viel Alkohol trinken konnte, wie kein anderer, und damals schon ein Toupet trug. In die Schlagzeilen geriet das Bergdorf aber erst wieder mit Sawiri.

Flexible Skipasspreise

Noch lässt der erhoffte Goldrausch auf sich warten. Doch während die Auslastungszahlen im Luxushotel The Chedi mitten im Ort und im Appartmentresort am Dorfrand grenzwertig sind, zeigt die entsprechende Kurve fürs Skigebiet deutlich nach oben. „Wer vom Zusammenschluss mehr profitiert – Andermatt oder Sedrun – lässt sich nicht eindeutig sagen, aber die Zahl der Skifahrer insgesamt hat deutlich zugenommen“, erklärt Kern. Das liegt sicher auch an der flexiblen Preisgestaltung der Skitickets. Denn wer vorab online ein Ticket bucht, fährt im günstigsten Fall für 39 Franken (das sind umgerechnet etwa 35 Euro) einen ganzen Tag lang Ski in der Andermatt-Sedrun-Arena. Jeden Mittwoch gibt es sogar eine Tageskarte für läppische zehn Schweizer Franken. Mit eingeschlossen ist darin immer auch die Fahrt mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn, die zwischen Disentis, Sedrun und Andermatt verkehrt und bislang schon die Skigebiete verbunden hat. Also ist es gar nicht so tragisch, wenn Verbindungspisten wegen Lawinengefahr mal gesperrt sind – der Zug fährt immer. Auch für jene, die nach einem anstrengenden Skitag in Sedrun landen und keine Lust oder Kraft mehr haben, auf zwei Brettern zurück nach Andermatt zu carven. Sie steigen einfach in den Aprés-Ski-Zug und lassen dort einen Skitag ganz gemütlich ausklingen.