Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt gegen FIFA-Chef Blatter

In der Korruptionsaffäre des Fußball-Weltverbandes ermittelt die Bundesanwaltschaft in der Schweiz jetzt auch gegen FIFA-Präsident Joseph Blatter. Man habe „ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie – eventualiter – wegen Veruntreuung eröffnet“, teilte die Behörde mit. Blatter sei nach der Sitzung des Exekutivkomitees in Zürich vernommen worden. Zudem wurde in der FIFA-Zentrale Blatters Büro durchsucht und Datenmaterial sichergestellt. UEFA-Präsident Michel Platini wurde „gleichzeitig als Auskunftsperson einvernommen“, hieß es.