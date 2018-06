Schweinsteiger: Löw „Weltklassetrainer“

Es gibt neue Gespräche. Das war die Botschaft, die Betriebsrat und Konzernvertreter auf der Betriebsversammlung am Mittwoch den ZF-Beschäftigten in Gelsenkirchen verkündeten. Fünf Möglichkeiten, den Standort Schalke Nord profitabel zu machen, werde das Unternehmen ernsthaft prüfen, um die erste Werksschließung in Deutschland in der Geschichte von ZF doch noch zu vermeiden. Bereits am Mittag trafen sich dann Vertreter von IG Metall und Betriebsrat mit Managern des Autozulieferers.