Schweighöfer sagt zwei weitere Konzerte ab

Von Schwäbische Zeitung

Das Textilunternehmen „K&L“ schließt insgesamt 13 Filialen in Baden-Württemberg und Bayern. Davon betroffen sind unter anderem die drei Filialen in den Donaustädten Ulm und Neu-Ulm sowie die Niederlassung in Ellwangen. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Donnerstag mit.

Die Schließungen habe die „K&L“-Geschäftsführung gemeinsam mit dem Betriebsrat nach Zustimmung des Gläubigerausschusses beschlossen.