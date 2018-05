Schweden nominiert drei Bundesliga-Legionäre für WM-Kader

Deutschlands WM-Gruppengegner Schweden startet mit 23 Spielern in die Vorbereitung auf das Turnier in Russland. Drei Profis im vorläufigen Aufgebot verdienen ihr Geld in Deutschland.

Nationaltrainer Janne Andersson nominierte am Dienstagabend Emil Forsberg von RB Leipzig, Albin Ekdal vom Hamburger SV und Ludwig Augustinsson von Werder Bremen.

Auch der Ex-Hamburger Marcus Berg, der inzwischen für Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt, ist für die WM eingeplant. Schweden ist der zweite Gruppengegner für die deutsche Nationalmannschaft. Das Duell ist am 23. Juni in Sotschi. In Gruppe F sind zudem Südkorea und Mexiko.

Facebook-Seite schwedische Nationalmannschaft

Schwedische Nationalmannschaft auf Instagram

FIFA-Infos zu Schweden

WM-Kader Schweden