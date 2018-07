Schwarze Komödie über Auftragskiller: „Snowmans Land“

Berlin (dpa) - Auftragskiller Walter erledigt seinen Job in letzter Zeit mehr schlecht als recht. Bei seinem neuesten Auftrag soll er auf Sibylle, die Frau seines Bosses, aufpassen, die in einer Villa in den Bergen Osteuropas lebt. Doch es kommt zu einem tragischen Unfall, bei dem Sibylle tödlich verunglückt.

Walter und sein Partner Micky versuchen verzweifelt, den Unfall zu vertuschen, damit sie nicht selbst unter Verdacht geraten, doch die Schadensbegrenzung scheint nicht so ganz zu gelingen. Thomasz Thomson, der Regie führte, vereint in seinem Streifen schwarzen Humor mit skurrilen Gangsterszenen, so dass sich alles zu einer sehenswerten Groteske zusammen fügt.

(Snowmans Land, Deutschland 2010, 98 Min., FSK ab 16, von Tomasz Thomson, mit Jürgen Rißmann, Thomas Wodianka, Reiner Schöne)

www.snowmansland-film.de