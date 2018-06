Schwangere Herzogin Kate feiert Geburtstag privat

London (dpa) - Schon länger wurde die schwangere Herzogin Kate nicht in der Öffentlichkeit gesehen - und auch an ihrem 31. Geburtstag am Mittwoch sind sie und ihr Mann Prinz William (30) unter sich geblieben. Kate werde ihren Ehrentag „privat“ begehen, hatte es vom Palast geheißen.

Ob sie mit William in ihrem Cottage auf der walisischen Insel Anglesey war, oder aber in ihrer derzeitigen Übergangs-Wohnung im Londoner Kensington Palast, war unklar.

Das erste Kind des Paares wird vermutlich im Sommer zur Welt kommen, Kate soll etwa in der 12. Woche sein. Die Schwangerschaft war Anfang Dezember bekannt geworden, weil Kate mit schwerer Übelkeit ins Krankenhaus musste. Seitdem wurde sie nur selten öffentlich gesehen.