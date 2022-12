Schwäbischer Verlag übernimmt Zollern-Alb-Kurier

Mit über 170-jähriger Tradition und Erfahrung hat sich das in Balingen ansässige Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel vom klassischen Zeitungsverlag zum modernen Medienhaus entwickelt. Mit einer Auflage von etwa 20.000 Exemplaren der Tageszeitung „ZOLLERN-ALB-KURIER“, 80.000 Exemplaren des Anzeigenblatts „Südwest Markt“ sowie zahlreichen digitalen Kanälen und Portalen liefert das Medienhaus die aktuellsten Themen und Nachrichten im Zollernalbkreis.

Die Übernahme durch den Schwäbischen Verlag ist für Lutz Schumacher, Geschäftsführer von Schwäbisch Media, eine zukunftsträchtige Entscheidung: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass sich Medienhäuser am besten durch Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Wachstum für die Zukunft rüsten können. Das hat sich seit der Fusion mit der Nordkurier Mediengruppe im Juli 2021 bewiesen. Durch die nahtlose Angrenzung des „ZOLLERN-ALB-KURIER“ an das westliche Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ spielt zudem die Stärkung des lokalen Journalismus eine tragende Rolle. Die Medienhäuser passen in vielen Belangen gut zusammen und ergänzen sich an den richtigen Stellen.“

Das Kartellamt hat dem Zusammenschluss bereits zugestimmt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.