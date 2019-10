Schwache Daten drücken Aktien-Index Dow auf Vierwochentief

Die beiden Bauernverbände in Baden-Württemberg starten einen Volksantrag als Reaktion auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Der württembergische Landesbauernverband (LBV) beschloss am Dienstag einstimmig, sich der Aktion des badischen Pendants BLHV anzuschließen. Das bestätigte eine LBV-Sprecherin der „Schwäbischen Zeitung“. „Wir wollen Lösungen vorschlagen für mehr Artenschutz, die das Problem aber nicht nur auf die Landwirtschaft begrenzen“, so Padraig Elsner vom BHLV.