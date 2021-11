Schutz vor Infekten: Grippeviren mögen keinen Knoblauch

Husten, Schnupfen, Fieber: Auffallend viele Kinder machen seit einigen Wochen Atemwegsinfekte durch, die man eigentlich erst für die ersten Wintermonate erwarten würde. Die Erklärung dafür hat mit Corona zu tun: Die Lockdown- und Hygienemaßnahmen im vergangenen Winter und Frühjahr haben dafür gesorgt, dass die Immunabwehr der Kinder viel weniger „Feindkontakt“, also Kontakt mit bestimmten Erregern bekommen hat. „Diese Infekte werden jetzt nachgeholt“, erklärt Jakob Maske vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet von einer zunehmenden Anzahl von Krankenhauseinweisungen von Ein- bis Vierjährigen, die sich mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) angesteckt haben. Auch dieser Erreger kann gerade bei Kleinkindern zu einer akuten Erkrankung der Atemwege führen. Vor der Corona-Pandemie führte er im September hierzulande noch zu rund 70 Krankenhauseinweisungen pro Woche, im September dieses Jahres hat sich ihre Zahl verdoppelt. Bei größeren Kindern und Erwachsenen bahnt sich ebenfalls eine Zunahme von Atemwegsinfekten an. Zu mehr Krankenhauseinweisungen führen sie noch nicht. Aber das RKI warnt bereits, dass sich die medizinische Versorgung für den kommenden Winter frühzeitig „auf ein verstärktes Krankheitsgeschehen“ vorbereiten sollte, das sich „angesichts der zusätzlich zu erwartenden Belastung durch akute Atemwegsinfektionen“ ergeben würde, die in der letzten Saison nicht kursiert seien.

Der Infektwelle im Winter entkommen

In einem solchen Szenario erscheint es mehr als je sinnvoll, das Immunsystem auf die drohenden Belastungen vorzubereiten. Die Apotheken werben daher schon mit Immunstimulanzien in ihren Schaufenstern, und zwar in erster Linie mit Mineral-, Vitamin- und Heilpflanzenpräparaten, weil diese als risikoarm gelten. Doch was kann davon wirklich helfen, durch die drohende Infektwelle im Winter zu kommen?

Ein englisch-chinesisches Forscherteam hat jetzt eine große Übersichtsarbeit zu den üblichen Schutzmaßnahmen gegen Erkältungen und Grippe veröffentlicht und dabei auch einen Blick auf naturheilkundliche Maßnahmen geworfen. Als Datenpool dienten die Arbeiten des unabhängigen Ärzte- und Wissenschaftlernetzwerks der Cochrane Collaboration.

Dabei präsentierte ausgerechnet das weithin als perfekte Anti-Schnupfen-Waffe gepriesene Vitamin C ein ziemliches Effektivitätsdefizit. „Als Grippeschutzmittel ist es nicht besser als ein Placebo“, so das Resümee der Forscher um Jun Xia von der Nottingham University. Immerhin: Für Männer mit schlechter Vitamin-C-Versorgung zeigte sich, dass sie mit einem zusätzlichen Gramm Vitamin C täglich etwas seltener und schwächer an Schnupfen erkranken. Wer also kaum frisches Obst und Gemüse auf dem Teller hat, könnte im Winter von einer Extradosis des Vitamins profitieren. Er könnte sich aber natürlich auch überlegen, ob er nicht generell etwas an seinem Speiseplan ändern sollte.

Knoblauch zeigt gute Wirkung

Bei dieser Umstellung sollte er dann auch an den Knoblauch denken. Für den fanden nämlich die Forscher um Jun Xia, dass er gleichermaßen vor Erkältungen wie vor Grippe schützt. Seine hohe Effektivität liegt vermutlich darin, dass er nicht nur die Immunzellen aktiviert, sondern auch die Entzündungsneigung im Körper reduziert. In puncto Grippe braucht er sogar den Vergleich mit den üblichen Schutzimpfungen nicht scheuen, wobei die natürlich einmal pro Jahr zum Einsatz kommen, während Knoblauch am besten täglich im Essen sein sollte.

Zink bietet einen effektiven Schutz vor Erkältungen, weil es nicht nur das Immunsystem mobilisiert, sondern auch im Rachen die Fortpflanzungsfreude der Viren bremst und ihr Andocken an der Schleimhaut verhindert. Ein Forscherteam der National University of Singapore bescheinigt Zink-Lutschtabletten in einer aktuellen Studie, dass sie die Dauer einer Erkältung um durchschnittlich 2,3 Tage verringern können. Bei Kindern unter 10 Jahren halbieren sie zudem noch die Anzahl der winterlichen Erkältungsepisoden. „Bei Erwachsenen allerdings ließ sich dieser Effekt nicht beobachten, selbst wenn man die Dosis erhöhte“, betont Studienleiter Min Xian Wang. Er vermutet, dass Zink das ausgereifte Immunsystem – anders als die noch entwicklungsfähige Immunabwehr der Kinder – einfach nicht mehr zusätzlich stimulieren kann.

Zink und Echinacea im Test

Noch beliebter als Zink sind hierzulande die Präparate des Sonnenhuts, Echinacea genannt. Dass er die T-Zellen, Makrophagen und andere Einheiten des Immunsystems aktivieren kann, gilt als sicher. Ein Forscherteam um Marlies Karsch-Völk von der TU München hat allerdings 24 Echinacea-Studien mit zusammen mehr als 4600 Patienten ausgewertet und dabei zeigte sich, dass Echinacea bei bereits ausgebrochener Erkältung wohl nichts mehr ausrichten kann.

Immerhin: Präventiv senkt sie die Schnupfen-Quote um 10 bis 20 Prozent. Wobei hierzulande jedoch zig Präparate mit Echinacea kursieren. Ob all diese Zubereitungen gleichwertig vor Erkältung schützen, ist zweifelhaft. Solchen Problemen kann man beim grünen Tee aus dem Weg gehen, weil es ihn ja auch überall als normales Kraut zu kaufen gibt. Japanische Wissenschaftler ließen 124 Senioren entweder mit Grüntee oder mit Wasser gurgeln, jeweils dreimal täglich. Im Verlauf von drei Monaten bekamen zehn Prozent der Wasser-Anwender einen Atemwegsinfekt, aber nur 1,3 Prozent der Tee-Gruppe. Und die Testpersonen mussten sich eher das Wasser- als das Teegurgeln angewöhnen, denn Letzteres gehört in Japan zu den altbewährten Hausmitteln gegen Erkältungen. Was erklären könnte, weshalb man dort seltener an Atemwegsinfekten erkrankt als in westlichen Ländern. Allerdings tragen auch gerade die japanischen Stadtbewohner öfter einen Mundschutz.

Was man über wandelbare Viren wissen sollte

30 bis 50 Prozent aller Atemwegs-Infekte werden durch Rhinoviren ausgelöst. Sie führen zu eher moderaten Symptomen wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit und mäßigem Fieber. Rhinoviren treten in allerlei Formen auf, und sie sind wahre Verkleidungskünstler. Unser Immunabwehr kann daher keine bleibende Immunität gegen sie aufbauen, und man kann auch nicht gegen sie impfen.

Gegen Influenza-Viren kann man sich hingegen impfen lassen. Sie sind Auslöser der weitaus gefährlicheren „echten“ Grippe. Sie beginnt oft heftig und plötzlich, mit hohem Fieber, Halsschmerzen und trockenem Husten, begleitet von Muskel-, Glieder-, Rücken- oder Kopfschmerzen.

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) führt zu ähnlichen Symptomen. Es verursacht außerdem bei Kleinkindern oft eine Mittelohrentzündung, bei lungen- und immunschwachen Patienten kann es zu schweren Komplikationen führen. Bislang ist kein Impfstoff zur aktiven RSV-Immunisierung zugelassen.