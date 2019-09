Schulze: Aufgeschlossen für Verbesserungsvorschläge

Von Schwäbische Zeitung

Eine schöne Überraschung hat es am Wochenende für einen Lotto-Spieler aus Biberach gegeben: Bei der Samstagsziehung vom 21. September erzielte der Tipper einen Gewinn von 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6. Dies teilt „Lotto Baden-Württemberg“ in einer Pressemitteilung mit.

Der Biberacher Glückspilz spielte den Klassiker „Lotto 6 aus 49“. Dabei nahm der Spielschein für einen zusätzlichen Einsatz von je 1,25 Euro noch an der „Super 6“ teil.