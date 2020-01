Schulze über Abstandsregeln: „Da kann die SPD nicht mitgehen“

Blickt man in den Haushalt der Gemeinde Wolpertswende, sieht es nicht gut. Unterm Strich steht ein fettes Minus von 576 000 Euro. Ein Minus wird auch mit Blick auf die kommenden Jahre stehen bleiben, auch wenn es kleiner werden wird. Deswegen gab es in der letzten Gemeinderatssitzung, in der der Haushalt 2020 mit einer Gegenstimme verabschiedet wurde, eine hitzige Debatte. Außerdem müssen die Wolperstwender künftig mehr Steuern an die Gemeinde bezahlen.