Schulsport hat Pippa auf Umgang mit Medien vorbereitet

London (dpa) - Sportwettbewerbe in der Schule mit Ellbogen-Einsatz und Anrempeln haben Pippa Middleton nach eigenen Angaben auf den Kampf gegen die Medien vorbereitet.

„Es war brutal, aber eine nützliche Übung für den Umgang mit den Medien heute“, schreibt die Schwester von Prinz Williams Frau Kate (31) in der neuen Ausgabe des Magazins „Spectator“. In der Kolumne berichtet Pippa, die an diesem Freitag 30 Jahre alt wird, von ihrer Liebe zum Sport in der Schule, aber auch von den Herausforderungen.

„Dank meines zierlichen Körperbaus konnte ich an den Mädchen mit breiterer Brust vorbeirennen und mich um sie herumwinden“, schreibt sie unter anderem über Korbball-Spiele. Auch erwähnt sie kurz einen Sportlehrer, in den sie ein bisschen verknallt gewesen sei.

Philippa besuchte ebenso wie ihre Schwester Catherine private Elite-Schulen in Großbritannien. In den vergangenen Monaten hat sie mehrfach Kolumnen für verschiedene Zeitschriften verfasst.

