Schüsse in Wiener Innenstadt — Ein mutmaßlicher Täter festgenommen

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Es habe einige Verletzte gegeben, berichtete die Polizei auf Twitter.

Das Innenministerium sprach gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Ein Täter soll tot sein, ein weiterer befand sich möglicherweise auf der Flucht.

Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt

Ein mutmaßlicher Täter soll inzwischen festgenommen worden sein, berichtet die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Innenministerium. Einer Ministeriumssprecherin zufolge wurde bei dem Schusswechsel in der Nähe des Schwedenplatzes außerdem ein Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt.

Ob die nahe gelegene Synagoge Ziel des Angriffs war, lasse sich noch nicht bestätigen, sagte die Sprecherin. Die Hintergründe waren weiter unklar. Offen blieb zunächst auch, ob es sich um einen einzelnen oder mehrere Täter handelte.

Die Polizei bat darum, in Sozialen Netzwerken keine Fotos oder Videos von dem Geschehen in Wien zu posten, um die Menschen in den betroffenen Bereichen nicht zu gefährden. Statt dessen solle man, so die Beamten in einem anderen Tweet, Fotos und Videos auf einer Seite des Innenministeriums hochladen.

Auf Videos, die der Privatsender „Oe24“ am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ober der Stadttempel eines der Ziele war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.“

Polizei ruft dazu auf, Plätze zu meiden

„Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz“, schrieb die Polizei auf Twitter. „Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet“, hieß es weiter. Viele Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, flohen in Panik.

Der Journalist Florian Klenk berichtet indes von einem Toten. Die Informationen sollen von Behörden stammen.