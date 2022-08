„Schtimmt dees?“: Reden Frauen wirklich mehr als Männer?

Ein Mann, ein Wort – so heißt es im Volksmund. Eine Frau dagegen, ein Wörterbuch? Die Auffassung, dass Frauen deutlich mehr reden als Männer, ist weit verbreitet. Aber stimmt das denn? Häufig ist zu lesen, Frauen sprechen dreimal so viele Wörter am Tag wie Männer. Wissenschaftliche Daten, die diese Angaben festigen, gibt es allerdings nicht.

Dafür existiert aber eine im Jahr 2007 große alltagsnahe Beobachtungsstudie, die erstmalig genau wissenschaftlich analysiert hat, welches Geschlecht, wie viel am Tag redet. Insgesamt haben 396 Studierende – 210 Frauen und 186 Männer – mehrere Tage lang rund um die Uhr einen portablen Audiorekorder bei sich getragen.

Die Auswertung ergab: Die Wortanzahl von Frauen und Männern unterscheiden sich im Alltag überhaupt nicht nennenswert. Männer sprachen im Schnitt 15 669, Frauen 16 215 Wörter. Der weibliche Vorsprung von 546 Wörtern ist statistisch gesehen vollkommen unbedeutend.

Eindeutig war allerdings, wie groß die Unterschiede der Redeanteile einzelner Menschen sind – und zwar unabhängig vom Geschlecht. Während der Proband, der am wenigsten gesprochen hatte, am Tag kaum mehr als 800 Wörter sprach, kam der gesprächigste Mann auf mehr als 47 000 Wörter.

Wissenschaftlich gesehen, sind individuelle Charaktereigenschaften also deutlich entscheidender für den Redeanteil einer Person als das Geschlecht. Dass Frauen mehr reden als Männer, ist also ein Alltagsmythos. Es gibt genauso viele stille Frauen wie Männer und auch genauso viele Männer wie Frauen, die einfach nicht aufhören können zu reden…