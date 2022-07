„Schtimmt dees?“: Können Glasscherben einen Waldbrand verursachen?

Behörden warnen derzeit vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Eine Brandursache, die ebenfalls immer wieder warnend erwähnt wird: Achtlos weggeworfene Flaschen und Co. können auf trockenem Waldboden ein Feuer entzünden, heißt es. Aber … „Schtimmt dees“?

Die verblüffende Wahrheit ist: Nein. Diese Behauptung ist ein Mythos.

Alle jene, die im Physikunterricht aufgepasst haben oder gar stolze Pfadfinder sind, wissen: Glas kann Sonnenlicht so fokussieren, dass sich damit Feuer entzünden lässt. Doch, wer richtig aufgepasst hat, weiß auch: Glas ist nicht gleich Glas. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit der Funke überspringt.

Das braucht es, damit man mit Glas Feuer machen kann

Der allseits bekannte Brennglaseffekt entsteht, wenn eine konvex geschliffene Glaslinse die Energie des einfallenden Sonnenlichts so stark verdichtet, dass brennbares Material durch das Auftreffen des fokussierten Strahls die Zündtemperatur überschreitet. Das Material fängt Feuer.

Die Wahrheit ist jedoch: In den seltensten Fällen sind Glasabfälle konvex geschliffene Brenngläser. Die meisten Glasflaschen oder -scherben weisen eine gleichmäßige Dicke auf.

Um der Glasscherben-These auf den Grund zu gehen, führte der Deutsche Wetterdienst (DWD) 2006 zusammen mit der Technischen Universität Braunschweig einen Feldversuch durch – mit verblüffendem Ergebnis.

Feldversuch unter Idealbedingungen

Geoökologen, ein Forstdirektor und ein Meteorologe sorgten für die optimalen Bedingungen – auch wenn diese zugegebenermaßen in der Natur in diesem Ausmaß und in dieser Kombination so gut wie nie vorkommen: An 21 Sonnentagen legten sie bei Temperaturen von ca. 35 Grad Celsius Glasscherben über eine Streuschale. Diese füllten sie mit trockenen Waldmaterialien, darunter Fichten- und Kiefernadeln, Gras und Kraut.

Die Scherben wurden mithilfe von Stativen so zur Sonne und Streuoberfläche ausgerichtet, dass sie eine maximale Lichtkonzentration erzeugten. Das Ergebnis?

Trotz optimaler Bedingungen ließ sich keine Zündung beobachten. Das Resümee der Forscher: Entgegen der landläufigen Meinung ist es sehr unwahrscheinlich, dass Glasflaschen oder -scherben Waldbrände auslösen – im Gegensatz zur weggeworfenen Zigarette, dem Grillfeuer am Waldrand oder dem überhitzten Unterbau eines abgestellten Fahrzeugs.