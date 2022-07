„Schtimmt dees?“: Bevorzugen Mücken süßes Blut?

Manche trifft es ganz besonders oft und heftig, während andere auf wundersame Weise immer verschont bleiben. Fest steht: Stechmücken scheinen ihre Lieblingsopfer zu haben. „Du hast eben süßes Blut“, heißt es dann immer wieder. Aber… „Schtimmt dees“?

Beeinflusst tatsächlich der Zuckergehalt unseres Blutes unsere Attraktivität für Stechmücken? Die - wahrscheinlich vor allem für alle Naschkatzen unter uns - gute Nachricht ist: Nein. Diese Behauptung ist ein Mythos.

Wir können also getrost abends am See ein zuckriges Eis genießen, die Lieblingsschokolade auf dem Balkon naschen oder auf der Terrasse einen Donut als Nachtisch verspeisen – ohne gleichzeitig Gefahr zu laufen, dadurch ein besonders schmackhaftes Ziel für Stechmücken zu werden.

Doch was entscheidet dann darüber, ob wir Mücken anlocken oder nicht? Tatsächlich angelockt werden Mücken von Ammoniak-, Milchsäure- und Harngeruch, den wir Menschen durch zersetzten Schweiß über unsere Haut abgeben.

Wer Alkohol trinkt, wird häufiger gestochen

Wer Alkohol getrunken hat, wird besonders häufig Opfer von Stechmücken. Warum? Alkohol - und im Übrigen auch Sport - erweitern unsere Gefäße. Das bedeutet unwillkürlich auch mehr Ausdünstung. Wer also eigentlich eher weniger Mückenstiche abbekommt, wird nach dem Konsum von Alkohol oder nach körperlicher Anstrengung vielleicht etwas häufiger gestochen als sonst.

Auch Schwangere sowie Menschen mit höheren Körpertemperaturen sind für Mücken attraktiver, zeigten bisherige Studien.

Raucher hingegen sind tendenziell für Stechmücken eher unappetitlicher.

Auch die Blutgruppe und Gene spielen eine Rolle

Doch auch Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, entscheiden darüber, ob wir ein Lieblingsopfer der Stechmücken sind oder nicht. Denn: Unsere Blutgruppe ist ebenfalls entscheidend. Man fand heraus, dass Menschen der Blutgruppe 0 die von Mücken bevorzugte Blutgruppe sind. Personen mit der Blutgruppe A werden nur in etwa halb so oft gestochen, Blutgruppe B liegt irgendwo dazwischen.

Eine noch verblüffendere Erkenntnis: Forscher haben den wissenschaftlichen Beweis geliefert, dass tatsächlich unsere Gene darüber entscheiden, wer von Mücken gestochen wird – und wer eher nicht.

Wissenschaftler der „London School of Hygiene and Tropical Medicine“ testeten in einer Studie eineiige – und damit genetisch identische – und zweieiige Zwillinge. Die Mücken trafen bei der Wahl ihrer Opfer dieselbe Entscheidung: Während sie bei den eineiigen Zwillingen ihre Stiche gleichmäßig aufteilten, bevorzugten sie bei den Zweieiigen jeweils nur einen der Zwillinge. Forscher gehen davon aus, dass unsere Gene unseren Körpergeruch maßgeblich beeinflussen – und damit auch unsere „Attraktivität“ für Mücken.