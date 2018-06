Schrumpfkurs für die Salzburger Festspiele

Es soll noch einmal ein Festival der Superlative werden. 270 Veranstaltungen an 14 Spielorten sollen in diesem Jahr Kultur-Pilger aus aller Welt zu den Salzburger Festspielen (18. Juli - 31. August) locken.

Allein die fünf Opern-Neuinszenierungen sind ein Kraftakt - darunter Mozarts „Don Giovanni“ und der „Rosenkavalier“ von Richard Strauss, dessen 150. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Das Schauspiel bringt Karl Kraus’ lange als unspielbar geltendes Weltkriegsepos „Die letzten Tage der Menschheit“ auf die Bühne, schließlich jährt sich der Beginn des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal.

Doch in Zukunft werden bei den Salzburger Festspielen kleinere Brötchen gebacken. Der gewagte Wachstumskurs, den der scheidende Intendant Alexander Pereira dem Festival bei seinem Amtsantritt 2012 verordnet hatte, wird nächstes Jahr definitiv zu Ende sein. „Wir werden Pereiras Expansionskurs nicht weiterfahren“, hatte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nach der letzten Sitzung des Festspielkuratoriums Anfang Juni gesagt.

Als Pereira, österreichischer Kunstmanager mit großem Ego und großen Ambitionen, aus Zürich nach Salzburg wechselte, hatte er sofort den Turbo angeworfen. Er wollte nur noch Neuinszenierungen zeigen, verlängerte die Festspiele mit einer „Ouverture spirituelle“, sozusagen einem Festival im Festival mit geistlicher Musik, legte einen mondänen Festspielball auf. Doch der schlanke Personalkörper der Festspiele wuchs nicht mit. Bald gingen die Mitarbeiter ebenso auf dem Zahnfleisch wie viele Künstler. Klagen über einen zu dichten Veranstaltungskalender wurden laut. Außerdem drohte Pereira, trotz Rekordeinnahmen aus Spenden und Sponsoring, das Budget zu sprengen.

Schließlich zogen die Politiker die Notbremse, obwohl Pereira, ein begnadeter Fundraiser, auch Rekordeinnahmen beim Sponsoring verzeichnen konnte. Dabei kam ihnen durchaus gelegen, dass der 66-Jährige um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten hatte, weil er neuer Intendant der Mailänder Scala werden wollte.

Dass Pereiras Wachstumskurs gescheitert sei, mochte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler nach der letzten Kuratoriumssitzung nicht sagen. Sie bestätigte aber, dass der Ball abgeschafft und es künftig nur noch drei Opern-Neuproduktionen geben wird. Die „Ouverture spirituelle“ soll bleiben, sozusagen als Pereiras Vermächtnis. Ein gutes Händchen bewies der Kulturmanager mit der Aufwertung der Pfingstfestspiele und der Verpflichtung von Cecilia Bartoli als künstlerischer Leiterin. Ihre Produktion von Rossinis „La Cenerentola“ hatte im Mai erneut Bartolis Sonderklasse unter Beweis gestellt.

Unterdessen hat sich der hemdsärmelige Pereira daran gemacht, die als etwas behäbig geltende Scala aufzumischen. Viel Wirbel verursachte ein Geschäft, das der Noch-Festspielchef mit dem Noch-Nicht-Intendanten der Scala abgeschlossen hatte. Er verkaufte kurzerhand vier Salzburger Opernproduktionen nach Mailand, was ihm den Vorwurf einbrachte, vor seinem Abgang aus Salzburg die dortige Festspielbilanz aufhübschen zu wollen. Rabl-Stadler widersprach dieser Sichtweise.

In Mailand war man „not amused“. Pereiras ursprünglicher Fünf-Jahres-Vertrag wurde nachträglich bis Ende 2015 befristet. Doch den Impresario, der sich selbst für einen „unkomplizierten Vogel“ hält, ficht dies alles nicht an. Seine erste Scala-Saison 2014/2015 soll, natürlich, eine Saison der Superlative werden. Nächstes Jahr findet die Weltausstellung Expo in der lombardischen Metropole statt, zu der Millionen Touristen erwartet werden. Dazu will Pereira die Scala erstmals auch im Sommer öffnen.

