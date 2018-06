Schriftsteller Klaus Rohleder gestorben

Greiz (dpa) - Der Schriftsteller Klaus Rohleder ist tot. Er sei am Donnerstag auf Sizilien im Alter von 78 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, sagte der Autor und Freund Rohleders, Jürgen Serke, am Freitag der Nachrichtenagentur dpa.

Rohleder gehörte zu DDR-Zeiten zur oppositionellen Gruppe um den Lyriker Reiner Kunze. Für seine aufrechte Haltung zu DDR-Zeiten und sein literarisches Gesamtwerk hatte er 2011 das Bundesverdienstkreuz erhalten.

In seinen Stücken gehe es vor allem um Entfaltung und Zerstörung von Individualität in einer totalitären Welt, erläuterte Serke. Lange hatte die Staatssicherheit deswegen die Aufführung unterbunden. Erst kurz vor dem Ende der DDR wurde „Das Fest“ an der Berliner Volksbühne uraufgeführt, das Rohleder den Titel „Beckett der DDR“ einbrachte. Rohleder lebte in Waltersdorf bei Greiz (Thüringen), wo er laut Serke seine letzte Ruhe finden soll. Ein Termin für die Beerdigung stehe aber noch nicht fest.