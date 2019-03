Schröder-Kim will „nicht das Anhängsel des Altkanzlers“ sein

In der Ulmer Innenstadt fand am Mittag ein größerer Polizeieinsatz statt. Teile der Stadt waren abgesperrt, unter anderem die Wengengasse und die Hirschstraße. Die Polizei vor Ort sprach von einer Gefährdungslage und war mit starken, bewaffneten Kräften unterwegs. Wer sich nicht in der Innenstadt aufhalten muss, solle den Bereich meiden, so die Polizisten.

Gegen 14.00 Uhr wurde der Einsatz offiziell als beendet erklärt, wie unser Reporter vor Ort erfahren hat.