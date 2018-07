Schotte Mullan gewinnt Hauptpreis in San Sebastián

Madrid/San Sebastián (dpa) - Keine Stars und schwache Filme: Das Internationale Filmfestival in San Sebastián steht vor einer ungewissen Zukunft. Die 58. Ausgabe des Filmfests, die am Wochenende in der nordspanischen Küstenstadt zu Ende ging, löste bei den Kritikern allgemeine Enttäuschung aus.

Die großen Weltstars waren - mit Ausnahme der US-Schauspielerin Julia Roberts - dem Festival ferngeblieben. Die spanische Presse bezeichnete das Niveau der im Hauptwettbewerb gezeigten Filme als das schwächste seit Jahren.Den Hauptpreis gewann der schottische Regisseur Peter Mullan mit seinem Jugenddrama „Neds“. Der Film über Armut und Gewalt an einer schottischen Schule wurde als bester Beitrag mit der Goldenen Muschel ausgezeichnet. Der junge Debütant Conor McCarron, der in dem Film einen Jugendlichen spielt, erhielt zudem den Preis für besten männlichen Darsteller. „Es gewann der am wenigsten schlechte Film“, lautete am Sonntag die bittere Bilanz der Zeitung „El Mundo“.

Das Festival in San Sebastián gehört mit Cannes, Venedig und Berlin zu den vier bedeutendsten Filmfesten in Europa. Der baskischen Metropole fällt es jedoch immer schwerer, sich in der Elitegruppe zu behaupten. Mit sechs Millionen Euro verfügt es gerade über die Hälfte des Budgets von Venedig. „Wenn da noch Einsparungen vorgenommen werden sollen, kann man ein Festival der Kategorie A nicht mehr veranstalten“, sagte Mikel Olaciregui, der die Leitung des Filmfests nach zehn Jahren abgibt.

„San Sebastián hat seinen Platz unter den Festivals nicht gefunden“, meint der Filmproduzent Enrique González Macho. „Es fehlt ihm an Ausstrahlung.“ Seine Stärke hatte bisher darin bestanden, dass es in der Fachwelt als das liebenswerteste und menschlichste Filmfest geschätzt wurde. Damit konnte es in diesem Jahr jedoch keine Stars anlocken. Allein Julia Roberts, die für ihr Lebenswerk den Sonderpreis der Stadt San Sebastián erhielt, sorgte für etwas Glanz.

Der Auftritt des Hollywood-Stars hatte der Höhepunkt des Festivals sein sollen, geriet jedoch zu einer großen Enttäuschung. „Die Pressekonferenz mit Julia Roberts war das Langweiligste, das man seit Jahren in San Sebastián erlebt hat“, meinte die Zeitung „El País“.

Als langweilig empfanden die Kritiker auch den Film „Home for Christmas“ des Norwegers Bent Hamer, der den Preis für das beste Drehbuch erhielt. „Der Streifen eignet sich für den Kampf gegen die Schlaflosigkeit“, befand „El Mundo“. Die deutsch-schweizerische Koproduktion „Satte Farben vor Schwarz“ von Sophie Heldman mit Bruno Ganz und Senta Berger in den Hauptrollen ging leer aus. Am offiziellen Wettbewerb hatten 15 Filme aus zwölf Ländern teilgenommen.

