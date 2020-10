Schon wieder gibt es Hamsterkäufe: So reagieren User von Schwäbische.de

Einer Umfrage zufolge will sich rund jeder zehnte Verbraucher in Deutschland in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier, Nudeln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs eindecken. Das ergab eine repräsentative Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter knapp 6000 Menschen Mitte Oktober.

Demnach antworteten neun Prozent der Teilnehmer auf die entsprechende Frage mit "ja" oder "eher ja". Fast zwei Drittel (64 Prozent) schlossen derartige Hamsterkäufe dagegen ausdrücklich aus.

Vor allem jüngere Menschen wollen sich der Umfrage zufolge mit mehr Toilettenpapier und Nudeln eindecken: Am häufigsten beantworteten Menschen zwischen 25 und 34 Jahren die Frage mit "ja" oder "eher ja" (15 Prozent).

Bislang nur Einzelfälle

Erste Berichte in den sozialen Medien über leergekaufte Regale in einzelnen Geschäften hatten in den vergangene Tagen für Aufsehen gesorgt. Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels gab jedoch Entwarnung. „Wir beobachten derzeit keine flächendeckende Veränderung des Einkaufsverhaltens der Kunden“, betonte ein Sprecher des Verbandes. Die Nachfrage in den Lebensmittelgeschäften gehe aktuell nicht über die Bevorratung des normalen Bedarfs hinaus. Fast wortgleich äußerte sich auch Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka.

Auch ein Rewe-Sprecher erklärte: „Es gibt keine Hamsterkäufe.“ Die Lage in den mehr als 5500 Rewe- und Penny-Märkten sei im Hinblick auf die Kundennachfrage vollkommen normal und entspannt.

Wenn jeder nur das kauft, was er braucht, ist auch genug für alle da. Kaufland

Doch eine gewisse Verunsicherung ist wohl doch wieder da. Aldi Süd räumte ein: „Aktuell verzeichnen wir in unseren Filialen erstmals wieder einen leichten Anstieg der Nachfrage nach vereinzelten Produkten.“ Auch Aldi Nord bemerkt „vereinzelt“ eine erhöhte Nachfrage im Bereich Papierwaren. Und eine Sprecherin des Großflächen-Discounters Kaufland erklärte: „Wir beobachten derzeit nur in einzelnen Filialen ein verändertes Einkaufsverhalten der Kunden.“

Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)

Alle drei Discounter betonten aber auch, es gebe keinen Grund für Hamsterkäufe. Die Warenversorgung sei sichergestellt. „Wenn jeder nur das kauft, was er braucht, ist auch genug für alle da“, hieß es bei Kaufland. Auch dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer beruhigt: „Wir bei dm sind gut auf die erhöhte Nachfrage nach Toilettenpapier, Desinfektionsmitteln sowie Seife, die wir derzeit beobachten, vorbereitet.“

Am Freitag hatte schon Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) gesagt, die Verbraucher müssten "sich keine Sorgen machen", was die Versorgung des Einzelhandels betreffe.

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) appelliert an die Verbraucher, trotz der steigenden Zahl von Corona-Infektionen keine größeren Mengen einzukaufen als sonst. "Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund", sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Die Lieferketten funktionieren - das gilt nach wie vor."

Wir haben unsere Leser gefragt:

Haben Sie Verständnis, dass es wieder zu Hamsterkäufen kommt?

Vorsorge statt Panikkäufe

Heidi S.: "Das Bundesamt für Katastrophenhilfe hat einen Ratgeber für Notfallvorsorge zusammengestellt. Das Amt empfiehlt einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für zehn Tage. Eine sinnvolle Maßnahme – im Gegensatz zu panikartigen Hamsterkäufen zulasten Dritter."

Jeder kann doch so viel kaufen, wie er will

Peter V.: "Jeder kann doch einkaufen was er will und wie viel er will. Es ist doch nichts reglementiert. Natürlich machen Hamsterkäufe bei uns in Deutschland keinen Sinn, aber es passiert halt. Früher in der DDR war das anders, da gab es ja nichts. Klopapier hat ja auch kein Verfallsdatum, und Nudeln halten auch sehr lange. Wenn aber die Regale so langsam leer werden, dann fangen alle an zu hamstern und dann kommen die Probleme. Ohne Klopapier wird es halt ungemütlich. Ich bin mir aber sicher, dass diese Lieferanten immer Klopapier liefern können. Keine Panik liebe Leute."

Rücksichtloses Verhalten erhöht Ansteckungsgefahr

Benedikt J. via Facebook: "Ich finde diese Verhalten absolut rücksichtslos. Vor allen erhöht das Hamstern auch die Ansteckungsgefahr in den Läden erheblich, weil dann jeder Normalverbraucher, der vielleicht maximal 2-3 Packungen Klopapier im Monat braucht, 3-5 Läden absuchen muss, um noch irgendwo eine Packung Klopapier herzubekommen oder ein Kilo Mehl."

Wenig Alternativen für Toilettenpapier

Christian H.: "Unsinnige Hamsterkäufe sehe ich extrem kritisch. Menschen, die tatsächlich nur das kaufen, was sie benötigen, stehen plötzlich vor leeren Regalen oder es wird ihnen sogar der bereits gepackte Einkaufswagen geplündert. Wenn es keine Nudeln mehr gibt, muss halt der Speiseplan geändert werden. Das wäre nicht das Problem. Die Alternativen für Klopapier sind nun mal nicht so üppig, vor allem wenn ebenfalls Taschentücher und Küchenrollen gehamstert werden. Leider sind Zeitungen als Ersatz auch nicht mehr so gut wie früher. Der Farbdruck verschlechtert das Papier. Merkwürdig finde ich nur, dass die Hamstervorräte vom Jahresanfang schon aufgebraucht sind. Oder gab es bei denen das ganze Jahr Nudeln mit Toilettenpapier?"

Mengen limitieren

Frank G.: "Die Händler sollten die Abgabemenge limitierten."

Weder sinnvoll noch intelligent

Peter R. via Facebook: "Bei der Dichte an Supermärkten in Deutschland ist das Hamstern weder sinnvoll noch intelligent, zumal die Discounter von einem Lockdown nicht betroffen wären. Im Umkreis von sieben Kilometern von meinem Wohnort gibt es mindestens zehn Discounter. Und ich wohne im ländlichen Raum."

Homo Sapiens hat nichts dazugelernt

Nadja K..: "Man hätte auch aus dem ersten Lockdown lernen können. Da hätte jeder, der Klopapier, Hefe (für die plötzlichen Brotbacker) etc. hamstert, merken können, dass es nicht nötig war, das Zeug zu horten und die Hefe wahrscheinlich schlecht geworden ist, bevor man sie zum Backen benutzt hat. Jeder konnte doch merken, dass man trotz Lockdown zum Einkaufen darf, wie soll es denn auch anders gehen? Aber nein, die Fallzahlen steigen erneut an und Homo Sapiens hat nichts dazugelernt, sondern verfällt wieder in das alte Muster."

Coronavirus ist kein Norovirus

Martin T.: "Wer Toilettenpapier bei einem Atemwegsvirus hortet, hat den Unterschied zwischen Coronavirus und Norovirus nicht verstanden."

Eigentlich unverständlich - aber bei dem Wirrwarr...

Anna A.: "Ich sehe das eher kritisch - jedoch bei dieser Politik und dem ganzen Wirrwarr, kann ich es verstehen, dass die Menschen sich nicht auf andere verlassen möchten."

Unsicherheit führt zur Kettenreaktion

Laura G.: "Im Frühjahr habe ich mit einem Freund gesprochen, der frisch gebackener Papa von Zwillingen war. Seine Frau konnte leider nicht stillen, weshalb das Paar bestimmte Nahrung für ihre Zwillinge gebraucht hat. Er hat mir dann erzählt, dass er fast alle Vorräte (bis auf eine Packung) dieser bestimmten Nahrung leer gekauft habe und in einem weiteren Laden auch noch. Und das nur, weil sie zuvor in ihrem Stammladen einkaufen waren und ein anderer Vater alle Packungen dieser Spezialnahrung leer gekauft habe und sie nichts abbekommen haben, obwohl sie ihn darauf angesprochen hatten. Er meinte dann, dass er das gar nicht wollte, aber seine Kinder zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts anderes essen durften und er Angst hatte, dass er für seine Kinder nichts mehr bekommt. Erst da habe ich verstanden, warum manche Menschen hamstern. Das Gefühl von leeren Regalen löst in uns Unsicherheit aus, ob wir nächstes Mal nochmal was davon bekommen. Also versuchen wir alles, um diese Unsicherheit zu vertreiben, indem wir auch mehr von allem kaufen. Ich denke, ein Einzelner kann das Hamstern nicht abstellen. Solange wir aber alle Ruhe bewahren und darauf vertrauen, dass die Lieferketten eingehalten werden, dann wird sich das auch bessern. Ansonsten wird es immer eine Kettenreaktion bleiben. Und ja, ich hatte diese Unsicherheit auch. Und zum Glück hatte ich eine Doppelpackung Klopapier gekauft, bevor das Hamstern im Frühjahr angefangen hat. Wer weiß, wozu mich diese Unsicherheit getrieben hätte. Dadurch, dass wir Menschen einfach Klopapier brauchen und sehen, wie oft die Regale leer sind, führt der Zwang und die Unsicherheit schließlich doch zum Kauf.