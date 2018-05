Scholz will Steuerentlastung für kleinere Einkommen

Apfelblüten wiegen im Wind, Hühner picken in einem kleinen Gehege, der Hofhund läuft entspannt den schmalen Teerweg entlang. Ein einzelner Hof, kilometerweit entfernt vom nächsten größeren Ort, umgeben von Wiesen und einem Wäldchen, in Blickweite ein Weiler mit dem irreführenden Namen Bremen: Das ist Unterstotzen. An sonnigen Frühlingstagen wirkt die Idylle nahezu kitschig.

Wo einst Kühe in einem großen Stall lebten und Heu und Stroh lagerten, leben seit 2011 Antonette Hasel und Joachim Obert.