Scholz verteidigt Haushaltsentwurf im Bundestag

Simone del Piano ist sauer: Er wollte am Sonntagabend gemeinsam mit seiner Freundin Giulia mit dem Flixbus von Freiburg nach München fahren. Schließlich mussten die beiden in der Nacht zum Montag mehrere Stunden am Häfler Stadtbahnhof verbringen bis der erste Zug in Richtung München fuhr, weil der Bus eine Panne hatte. Del Piano ärgert sich darüber, dass das Unternehmen ihnen keine Taxis zur Weiterfahrt bezahlen wollte.

Um 18 Uhr ist das Paar in Freiburg in den Bus gestiegen, um wieder nach Hause nach München zu fahren.