Scholz pocht auf Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung

Der geplante Rasthof an der „Abfahrt B 30 Nord“ in der Nähe des Erwin-Hymer-Museums und der Viehversteigerungshalle ist derzeit das Hauptgesprächsthema in Bad Waldsee. Während sich die einen fragen, ob ein Mc Donald’s überhaupt noch ein ausgeprägter Wunsch der Jugendlichen ist, sehen die anderen den Rastplatz als Jobbringer an. Die Dehoga-Ortsstelle Bad Waldsee hat am Freitag eine Stellungnahme verfasst und spricht sich klar gegen das Konzept aus, das eine 24-Stunden-Tankstelle mit Shop, Waschpark, Systemgastronomie und Hotel ...