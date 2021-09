Schöneberger auf Tour: „Männer, Sex und Oberschenkel“

Die Entertainerin Barbara Schöneberger (47) will bei ihrer anstehenden Konzertreise auch auf das Thema Corona eingehen. „Wie alle anderen in diesem Land habe ich Homeschooling betreut und drei warme Mahlzeiten gekocht. Darüber wird schon zu reden sein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Sie wolle dies auf der Bühne aber nur in Maßen thematisieren. Schöneberger: „Wir werden uns weiter auf Männer, Sex und Oberschenkel konzentrieren.“ Die „Alles Gute und so weiter“-Tour startet am Donnerstag in Halle (Saale) und endet Mitte Oktober in Hannover.

Ob Konzerte bundesweit künftig nur noch unter der 2G-Regel stattfinden - also lediglich für Geimpfte und Genesene -, ist der Sängerin und Moderatorin egal. „Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Ich werde aber durch das Publikum gehen. Wer das nicht will, der darf nicht kommen.“

Die 47-Jährige erklärte, sie verzichte mittlerweile größtenteils auf innerdeutsche Flüge und reise per Auto und Bahn. „Ich möchte nicht mehr fliegen, das nervt mich einfach. Den neuen Flughafen in Berlin habe ich zum Beispiel erst einmal genutzt.“

© dpa-infocom, dpa:210927-99-377298/3

