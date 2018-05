Schnee und Eis legen Verkehr in Paris lahm

Winterwetter mit Schnee und Eis hat im Großraum Paris ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie der Radiosender Franceinfo berichtet, stauten sich die Autos am Abend auf einer Länge von über 740 Kilometer - das sei ein neuer Rekord. Der Busverkehr in Vororte kam in den Abendstunden weitgehend zum Erliegen. Das Wahrzeichen der Stadt, der Eiffelturm, wurde vorsorglich für Besucher geschlossen. Wann er wieder öffnet, ist offen. Touristen wurden aufgefordert, sich über soziale Netzwerke auf dem Laufenden zu halten.