Schluss mit satten Rabatten

So, der Sommerschlussverkauf an den Tankstellen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist vorbei. Nichts ist’s mehr mit satten Rabatten. Es droht eine Saure-Gurken-Zeit an den Zapfsäulen und Bahnsteigkanten der Republik.

Gut zu wissen, dass wenigsten die Ölkonzerne sowie die FDP noch was zu feiern haben.

Nicht mal mehr bei den Elektro-Mobilisten ist zum Jubeln noch Anlass. Sie sind ebenfalls getroffen von saftigen Tariferhöhungen an den Ladesäulen. Vorbei die Zeiten, als man mit einem Tesla noch überlegen-arrogant auf einen Diesel-Daimler-Fahrer herabblicken konnte.

Überhaupt bewahrheitet sich die alte Weisheit immer mehr, wonach einem im Leben nichts geschenkt wird. Höchstens vielleicht an Weihnachten. Aber selbst da muss man selber auch fleißig in Präsente investieren, um unterm Christbaum nicht leer auszugehen. Weihnachten ist übrigens die Hoffnung des Einzelhandels. Doch anstatt „Oh, Du Fröhliche“ könnte es in den Geschäften wiederum ein böses Erwachen geben.

Denn Lieferengpässe stellen den Handel vor arge Herausforderungen. Weil nicht nur das Christkind weiß: Wenn das Geschenk an Heilig Abend nicht unter der Tanne liegt, ist der Weihnachtsofen aus. Sozusagen der fünfte Advent, womit Weihnachten sprichwörtlich verpennt wäre.

Auf dem kulinarischen Sektor kann in Sachen Lieferengpässen jetzt schon, also während der laufenden Sommerferien, Entwarnung gegeben werden. Die Regale quellen über vor Christstollen und Lebkuchen. Ab Drei König wird eine neue Marzipan-Sau durchs Dorf getrieben. (nyf)