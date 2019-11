Schlichtung bei Lufthansa wackelt - Streit um Töchter

Von Aalener Nachrichten

Das Polizeipräsidium Aalen hat eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Demnach wird seit Montag, 18. November, die 60-jährige Brigitte S. aus Ruppertshofen vermisst.

Die Frau sei aufgrund einer Erkrankung körperlich eingeschränkt und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Brigitte S. soll am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr zwischen Ruppertshofen und Spraitbach wegen eines technischen Defekts an ihrem Auto an einem Schuppen bei Hönig zum Stehen gekommen sein.