Schlichterspruch: Deutlich mehr Geld für Bauarbeiter

Die rund 800 000 Bauarbeiter in Deutschland sollen deutlich mehr Geld bekommen. Ein Schlichterspruch, der den Tarifkonflikt in der Branche nach langen Verhandlungen beilegte, sieht eine Lohnerhöhung von mindestens 5,7 Prozent vor. Außerdem soll es eine weitere Annäherung der niedrigeren Ost-Einkommen an das Westniveau geben. Der Verhandlungsführer der IG BAU, Dietmar Schäfers, sprach vom „besten Tarifabschluss in Deutschland in diesem Jahr“. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber Uwe Nostitz sagte: „Wir haben die Kuh vom Eis geholt.“ Streiks sind damit abgewendet.