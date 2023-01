Schlafen wir bei Vollmond schlechter?

Viele Menschen klagen über schlechten Schlaf bei Vollmond. Dass der Mond eine ungeheure Kraft besitzt, steht außer Frage – schließlich bewegt er als Motor der Gezeiten sogar das Wasser mächtiger Ozeane. Doch hat er wirklich auch Einfluss auf uns Menschen?

Diese Woche fragen wir: „Schtimmt dees“, dass eine Vollmondnacht automatisch schlechten Schlaf mit sich bringt?

Das sagt eine bekannte Studie des Schweizer Forschers Cajochen

Die wahrscheinlich bekannteste Studie zu dieser Frage stammt aus dem Jahr 2013 und wurde von dem Schweizer Christian Cajochen und seinem Team durchgeführt. Die Forschungsgruppe der Universität Basel und der Universitären Psychiatrischen Kliniken hat tatsächlich herausgefunden, dass sich ein Zusammenhang zwischen Mondphasen und Schlafverhalten wissenschaftlich nachweisen lässt.

Die Forschungsgruppe analysierte im Schlaflabor den Schlaf von 33 Testpersonen verschiedenen Alters. Während sie schliefen, wurden die Gehirnströme, Augenbewegungen und der Hormonspiegel in den verschiedenen Schlafphasen gemessen.

Die Ergebnisse zeigten, dass bei Vollmond die Aktivität in den Hirnarealen, die mit tiefem Schlaf in Verbindung stehen, um 30 Prozent fiel. Hinzu kam: Die Probanden brauchten im Schnitt fünf Minuten länger, um einzuschlafen - und schliefen 20 Minuten weniger lange.

Die Probanden berichteten nicht nur von schlechterem Schlaf bei Vollmond, sondern: Sie zeigten auch tiefere Melatoninwerte. Melatonin ist ein Hormon, das unsere Schlaf- und Wachphasen reguliert. Die Basler Forschenden werteten dies als zuverlässigen Beweis dafür, dass der Mondzyklus die Schlafstruktur bei Menschen beeinflussen kann.

Doch warum? Laut Professor Cajochen könnte dieser sogenannte "circalunare Rhythmus" ein Relikt aus vergangenen Zeiten sein, als der Mond möglicherweise verschiedene unserer Verhaltensmuster beeinflusst hat.

Die Wissenschaft ist gespalten

Doch: Cajochens Studienergebnisse werden bis heute von vielen Wissenschaftlern kritisiert und an ihrer Aussagekraft wird gezweifelt. Denn: Er konnte nur auf die Messwerte von 33 Probanden im Schlaflabor zurückgreifen. Nicht ausreichend, um diese These als bewiesen anzusehen, argumentieren Kritiker. Hinzu kommt: Ein Jahr später widerlegte sogar eine Studie des Max Planck Institutes für Psychiatrie mit 319 Probanden Cajochens These.

Oft wird argumentiert, dass die schlechte Schlafqualität lediglich auf die helleren Nächte zurückzuführen sei. Denkbar sei auch, dass allein schon die Erwartung, in einer Vollmondnacht schlecht zu schlafen, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden könne.

Interessante Studie aus der Universität Washington bezieht Lichtfaktor mit ein

Während frühere Studien meist auf Daten aus dem Schlaflabor gesetzt hatten oder die Probanden ein Schlaftagebuch führen ließ, führte ein Team um Leandro Casiraghi von der Universty of Washington in Seattle eine etwas andere Studie durch: Er untersuchte bei Angehörigen indigener Gemeinschaften sowie Studenten aus der Großstadt Seattle, ob und inwieweit sich ihr Schlaf im Verlauf der Mondphasen veränderte. Dafür benutze sein Forschungsteam kleine Geräte, die die Probanden über mehrere Wochen hinweg am Handgelenk trugen und die deren Schlaf-Wach-Rhythmus präzise erfassten.

98 Mitglieder der indigenen Gemeinschaft Toba-Qom aus Argentinien nahmen an der Studie teil. Manche von ihnen lebten in ländlichen Regionen ohne Zugang zu Elektrizität, andere hatten zumindest eine elektrische Lichtquelle zu Hause, und eine dritte Gruppe wohnte in städtischen Gebieten – und damit mit vollem Zugang zu Elektrizität. Zusätzlich bezogen die Forscher 464 Studenten aus Seattle ein – einer Stadt mit hoher Lichtverschmutzung, in der das Mondlicht nachts kaum wahrnehmbar ist.

In allen Gruppen schliefen die Menschen in den drei bis fünf Tagen vor Vollmond 30 bis 80 Minuten später ein als gewöhnlich. Zudem schliefen sie auch 20 bis 90 Minuten weniger. Es wurden dabei nur geringe Unterschiede zwischen den Stadtbewohnern und den ohne Kunstlicht lebenden indigenen Einwohnern festgestellt. Dieser Effekt wiederholte sich regelmäßig – parallel zum Mondzyklus.

Aber warum trifft laut der Forschungsgruppe rund um Casiraghi dieser Effekt denn auch Großstadtmenschen, die durch das nächtliche Kunstlicht von der Helligkeit eines Vollmondes weitgehend unbeeinflusst sein müssten? Casiraghi und sein Team erklärten sich dies mit dem Schwerkraft-Einfluss des Mondes. Zu dieser Vermutung kamen sie, weil bei den indigenen Einwohnern - neben dem Einfluss des Vollmonds auf das Schlafverhalten - auch bei Neumond ein zweiter, schwächerer Ausschlag festzustellen war.

Darin sind sich alle einig

Doch endgültig geklärt scheint die Frage nicht: Die Wissenschaft ist sich aufgrund widersprüchlicher Studienergebnisse nach wie vor uneinig, ob Schlafstörungen bei Vollmond wirklich durch den Mond hervorgerufen werden - oder nicht.

In einem Punkt sind sich jedoch alle einig: Licht beeinflusst unser Schlafverhalten. Und da es in Vollmondnächten heller sein kann als sonst, ist es in jedem Falle ratsam, für ein abgedunkeltes Schlafzimmer zu sorgen.