Schlechte Planung, falsche Ausrüstung: Bergwanderer aus Schneefeld gerettet

Mit einem Helikopter mussten sechs Wanderer vom Walmendinger Horn ins Tal gebracht werden. Die Studenten aus den USA kamen weder vor noch zurück.

Eine 23-köpfige Studentengruppe aus den USA wanderte am Pfingstsonntag gegen 12.30 Uhr in Mittelberg zur Bergstation des Walmendinger Horns. Beim Aufstieg teilte sich die Gruppe.

Sechs Personen gerieten auf einem Schneefeld in Schwierigkeiten. Ein Weiterkommen war ihnen nicht mehr möglich.

Die in Not geratenen Personen wurden von der Besatzung des Polizeihelikopters "Libelle" mittels Tau gerettet und unverletzt ins Tal geflogen. An dem Einsatz waren die Crew des BMI-Helikopters sowie die Bergrettung aus Riezlern mit zwölf Mann beteiligt.

Nach Angaben der Polizei im Kleinwalsertal war die Tourenplanung der Gruppe magelhaft, Ausrüstung und Bekleidung für die Wanderung unzureichend.

