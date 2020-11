Schlagersängerin Alexandra Hofmann im Interview: „Wir haben seit März Berufsverbot“

Nach 88 gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag - seit Krisenbeginn der Höchstwert - hat das Gesundheitsamt Tuttlingen am Freitag bei 28 Menschen eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gezählt (Stand 12 Uhr). Ein Signal, dass den Landrat Stefan Bär ein wenig hoffnungsvoller auf das Infektionsgeschehen blicken lässt. Angespannt bleibt dieses trotzdem.

Zumindest in den Pflegeheimen scheine sich die Lage zu stabilisieren. Denn zuletzt sei die Zahl der Infektionen in den vier betroffenen Einrichtungen nicht mehr so sprunghaft ...