Schlag gegen mutmaßliche rechte Terrorzelle - Festnahmen

Einen solchen Einsatz erlebt die Feuerwehr Laichingen wohl auch nicht alle Tage: Während Sturmtief „Sabine“ am Montag in der Region wütete und auch im Alb-Donau-Kreis für Hunderte Einsätze sorgte, musste die örtliche Feuerwehr in den Silcherweg ausrücken.

Grund für den Einsatz: Tierrettung – aber „ohne Eile“, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Webseite, wo alle Einsätze aufgeführt sind. Auf dem Spitzdach eines Wohnhauses wird eine Katze vermutet, die gerettet werden soll.