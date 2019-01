Schiffsunglück vor Libyen: Tod von 117 Migranten befürchtet

Von Deutsche Presse-Agentur

Mit dem Patienten an Bord will ein Krankenwagen ein Auto überholen. Doch der Autofahrer behindert die Retter mehrere Kilometer lang mit Fleiß. Jetzt kennt die Polizei den Halter des Wagens.

Die Polizei in Südbaden hat den Halter des Autos ermittelt, das am Freitag einen Rettungswagen auf seiner Einsatzfahrt behindert haben soll. Der Fahrer des Rettungswagens habe einen Hinweis zum Autokennzeichen geben können, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Freiburg.