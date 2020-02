Scheuer will Paketauslieferung per U-Bahn testen

Angesichts des zunehmenden Lieferverkehrs in Städten will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Auslieferung von Paketen per U-Bahn testen lassen. Er wäre dazu bereit, ein Pilotprojekt mit einer Stadt zu machen, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Diese spezielle Paket-U-Bahn könne nachts von 2.00 Uhr an fahren und Pakete sowie Päckchen zu Zwischenlagern an Haltstellen in einzelnen Stadtteilen transportieren. Von dort aus können die Lieferanten die Waren mit einem Elektro-Lastenfahrrad weitertransportieren“, sagte Scheuer.