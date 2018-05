Scheuer setzt Frist für Entwicklung neuer Abgas-Software

Dass McDonald’s in Lindau an der Autobahnauffahrt neu bauen will, trifft bei der Stadtplanung auf Zustimmung. Wie der Neubau aussehen soll, gefällt dem Gestaltungsbeirat aber nicht. Da sollen die Architekten noch wesentliche Details neu planen. Das betrifft vor allem die Fassade.

McDonald’s in Lindau ist zu klein, zudem ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Architekt Stefan Miller vom Büro PWS-Architekten aus München berichtete, dass die Geschäftsführung sich gegen eine Erweiterung, sondern für einen Neubau auf dem gleichen ...