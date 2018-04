Scheuer pocht im Dieselskandal auf Software-Updates

Die Musik läuft, der Alkohol fließt und der Geräuschpegel steigt von Minute zu Minute an. So zumindest beschreiben Anwohner rund um den Park hinter dem Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Kuko) die wochenendlichen Feierlichkeiten vor ihrer Haustür. Bis in die tiefe Nacht grölen dort verschiedene, meist jugendliche Gruppen und rauben den Anwohnern damit ihren Schlaf.

Mehr als 20 Mal musste die Polizei innerhalb eines Jahres wegen der Lärmbelästigung im Park ausrücken.