Scheuer für härteres Durchgreifen bei E-Tretrollern

Von Deutsche Presse-Agentur

Kinder brauchen nach einem fürchterlichen Ereignis wie dem tödlichen Traktorunfall in Balderschwang in erster Linie haltgebende Eltern, damit ihre Seele nicht dauerhaft Schaden nimmt. „Bei jüngeren Kindern ist die Kompetenz der Großen, an denen sich das Kind orientiert, entscheidend dafür, ob sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt oder nicht“, betonte der Psychologe Simon Finkeldei von der Aetas-Kinderstiftung in München. Und: „Es hängt sehr davon ab, wie es in den nächsten vier, fünf Wochen weitergeht.